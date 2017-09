JUANMA PÉREZ-NOYA | España está dividida. Mientras la mitad opina que Piqué debe quedar fuera de la selección, otros muchos le apoyan. Gerard, por su parte, se muestra ajeno a toda la polémica. “Jugar con la Selección es un orgullo y una motivación enorme“, afirma ahora.

Piqué está “muy contento” por jugar con España

El central acudió al Andorra Open, prueba internacional perteneciente al World Padel Tour. Allí, ante las cámaras que le preguntaron por su incendiario tuit, se mostró conciliador. “Estoy muy contento de volver a ir allí. A ver si ganamos el primer partido y ya nos clasificamos, que es lo importante. Queremos volver a estar en la fase final de un Mundial porque siempre es emocionante”, dijo.

"Jugar con la selección es un orgullo y una motivación enorme" 🇪🇸 Piqué, "muy contento" por ir con la @SeFutbol 🤔

Esta mañana, al dar su lista de convocados, Lopetegui tuvo que defender a Piqué de las críticas. “No, para nada siento presión. Siempre he dicho que jugar con la selección es un orgullo y una motivación enorme. Que el míster me vuelva a llamar significa que estoy haciendolas cosas bien“, zanjó.

Laporta dice que “Piqué juega con España porque es obligatorio”

La diferencia de opiniones no sólo afecta al pueblo llano, sino que también llega al mundo del fútbol. Mientras excompañeros del azulgrana, como Oleguer, aplauden “su valentía”, el capitán del combinado nacional le reprochaba su actitud. “Su tuit no es lo mejor para que no le piten”, admitió Sergio Ramos.

📺 VÍDEO | Laporta, sobre Piqué: "Es un profesional, se debe a su club y también está obligado a ir la Selección" 🗣🇪🇸

El último en sumarse al intercambio de declaraciones ha sido Joan Laporta, expresidente del Barça y abiertamente independentista. “Que Piqué se manifieste me parece normal y yo lo comparto. No creo que haya sorprendido a nadie. Respeto las críticas pero él es un profesional”, ha argumentado.

“Gerard se debe a su club y jugando la Liga y existiendo la Federación Española, él tiene el compromiso y la obligación de ir a la Selección. Mientras no esté finalizado este proceso, en parte él está obligado a ir y él mismo ha dicho que está encantado de ir. Nunca se ha manifestado en contra“, concluye.