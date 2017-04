El presidente del Celta anuncia que el equipo se marcha de Vigo

DAVID DE LAS HERAS | Carlos Mouriño, presidente del Celta, anunció a través de un Facebook Live la decisión de la directiva de que el equipo se marche de Vigo. Los problemas con el alcalde de la ciudad han sido los causantes de esta decisión.

“Hemos tomado la decisión de que el Celta se marche de Vigo”

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, ha tomado “la determinación de que el Celta se marche de Vigo“. El máximo mandatario celeste ha añadido que la decisión es irreversible. La decisión se toma tras ocho años luchando por el crecimiento del club, algo que desde el Concello de Vigo se ha frenado.

“El Celta no se va, el alcalde nos echa”

El presidente del Celta se mostró tajante con Abel Caballero, alcalde de Vigo: “No sigamos con engaños, yo no le digo cómo llevar el Concello, no me diga usted cómo llevar el Celta. ¿Por qué ese empeño en no dejarnos crecer? Si el crecimiento del Celta no es en Vigo con usted, será fuera sin usted“.

El proyecto del Celta

El Celta busca seguir creciendo, creando un nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva. El coste total del proyecto rondaría los 70 millones de euros. Mouriño no tiene dudas de la viabilidad del mismo y por eso seguirá luchando por ello fuera de la ciudad, según declaró: “Mientras tenga fuerzas seguiré peleando por este proyecto”.

Mos se ofrece como nueva ciudad del Celta

Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, anunció que ha propuesto al Celta que su ciudad acoja al Celta: “Nosotros ofertamos una posibilidad, o incluso más de una, que creemos que urbanísticamente podría ser, que el terreno sería muy propicio en la situación en la que se encuentra”.

Alcaldesa de Mos: “Hemos ofertado a Celta la posibilidad de jugar aquí. Urbanísticamente podría ser, tenemos un terreno muy propicio”. pic.twitter.com/nP2L5aNFFL — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 7 de abril de 2017

El Celta baraja otras dos opciones además de la de Mos, pero la alcaldesa se motró ilusionada ante la posible llegada del equipo vigués a su ciudad: “No podemos ocultar el entusiasmo de que algo así se produjese”.