Rodolfo D´Onofrio, presidente de River Plate, bromeó sobre el hipotético fichaje del barcelonista Lionel Messi en un futuro a medio plazo en declaraciones al diario Olé entre otros muchos temas.

Mayor sueño como máximo dirigente de River Plate: “Traería a Messi. ¿Qué más podría desear que ver a Messi con la camiseta de River? (…) Vamos a tratar de no dejar entrar a nadie que tenga pasaporte chino”.

Miedo a perder a su entrenador Marcelo Gallardo tras la final de la Copa Argentina: Por primera vez me fui del predio de Ezeiza con la sensación de que Marcelo podía estar pensando en irse. Me habló de su cansancio y agotamiento. El no dudaba de su cuerpo técnico ni de los jugadores: era un tema personal (…)”Gallardo no sólo ganó todo en muy poco tiempo sino que está pendiente de todo el fútbol. Lo que hizo en Ezeiza. Lo que se ocupó de las Inferiores. Es un revolucionario y un trabajador absoluto. No sé si por ganar otra Libertadores va a superar a un técnico. Yo creo que ya lo superó con todo el trabajo que hizo en el club”.

D´Onofrio: “¿Por qué no soñar con ganar otra Libertadores”

Ganar de nuevo la Copa Libertadores y jugar el Mundialito: “Hablé de Abu Dhabi (Sede del Mundial este año) porque una de las cosas más lindas que te puede suceder en el fútbol es tener sueños que sean factibles. Entonces, ¿por qué no soñar con ganar la Libertadores? Es muy difícil, lo aprendí con la experiencia de la que ganamos, pero se puede”.

Próximas elecciones a la presidencia: “Hoy digo que sí, que me voy a presentar. Pero en marzo o abril será el momento de pensar la decisión final, de charlar con mis compañeros de CD para ver si tienen la voluntad de que siga, ver quiénes quieren seguir e ir estructurando un nuevo equipo”.