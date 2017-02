OPINIÓN | ¿Por qué se quedó sin respuesta el Barcelona ante el Paris Saint Germain? ¿Cuáles fueron las causas para ver a un equipo que jugó a una velocidad altísima y otro al ralentí? ¿Está el equipo de Luis Enrique en una buena condición física? José Luis San Martín, experto en la preparación física (más de 40 años de profesión en el Real Madrid) y entrenador de fútbol, analiza los motivos de la contundente victoria del conjunto de Unai Emery y el apagón que sufrieron los futbolistas de Luis Enrique. El Profe San Martín pone el acento en la altísima respuesta física de los futbolistas del Paris Saint Germain.

PUBLICIDAD

Mayor nivel físico: “El rendimiento que ofreció el Barcelona fue muy inferior al del PSG. El equipo de Luis Enrique perdió todos los duelos y en fútbol si no ganas los uno contra uno estás muerto. Y si, además, hablamos de una competición como la Champions, que es la élite, estás todavía más penalizado. El único que ganó los duelos fue Neymar. Para hacer lo que hizo el PSG hay que tener un nivel físico extraordinario con y sin balón. Emery triunfó porque planteó un partido a un nivel físico muy exigente que no aguantaron los futbolistas del Barcelona. Puso a jugadores más jóvenes y fueron superiores en potencia y velocidad”.

André Gomes no existió en el Barça

El centro del campo: “El Barcelona se rompió en esta zona del campo porque Busquets e Iniesta no tienen ritmo y no estuvieron a la altura de Matuidi, Verrati, Rabiot y Draxler, unos talentos físicos y técnicos superiores. A ellos hay que añadir la verticalidad de Di María y Cavani. André Gomes no existió y esto acabó por penalizar al Barcelona”.

PUBLICIDAD

La MSN, desconectada: “Superados en potencia y velocidad, en intensidad y nivel físico los perjudicados fueron los delanteros. Me llamó la atención la falta de confianza de Messi. Le vi perdido en el campo. Como a Luis Suárez, que no pudo tirar diagonales, porque no le llegaron balones y el centro del campo no existió. Insisto, el único que lo intentó, que estuvo a la altura y ganó duelos fue Neymar”.

El PSG reventó al equipo de Luis Enrique

En resumen, vimos a un PSG con jugadores que tienen un nivel físico y técnico extraordinario, que llevó el partido a un ritmo asfixiante, cerró espacios, ganó los duelos individuales y desconectó el centro del campo del Barcelona. El PSG reventó al equipo de Luis Enrique. Y pongo un ejemplo: Rafa Nadal. Para alargar el talento tienes que descasar, parar y volver a hacer esfuerzos. El Barcelona se enfrentó a jugadores de 25 y 26 años que están en plenitud. Reventaron al Barça.