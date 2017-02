DAVID DE LAS HERAS | El Barcelona se enfrenta al PSG en los octavos de final de la Champions League. El cuadro parisino está viviendo un proceso de renovación tras la llegada de Unai Emery al equipo. Pese a que los franceses marchan segundos en la Ligue 1, cuentan con el mejor equipo de las últimas temporadas y se ven capaces de ponérselo muy difícil al Barcelona. Armas tienen para ello.

Unai Emery, un viejo conocido

Unai Emery conoce y muy bien al Barça. El técnico vasco se ha enfrentado a los culés en un total de 23 partidos con un balance algo aciago, tan solo una victoria. Emery tiene ganas al Barça, conoce sus virtudes y sus defectos y por encima de todo sabe que llegó al PSG para superar barreras de este tipo. A Emery se le fichó por ser un técnico ganador y debe demostrarlo eliminando al Barça de la Champions.

Una defensa joven, pero experimentada

El PSG cuenta con defensas muy joven, laterales como Meunier, Kurzawa o Aurier aportan la chispa al equipo, todos ellos con varias temporadas en la élite. Aún más joven que ellos es Marquinhos, central brasileño que por fin se comanda como titular tras la salida el pasado verano de David Luiz. Los veteranos de la zaga son Thiago Silva, capitán del equipo a sus 32 años y Maxwell, ex jugador del Barça que apura su estancia en la élite del fútbol a sus 35 años. No son la mejor defensa del mundo pero evitan muchos apuros a Trapp y Areola (no hay un portero titular claro).

Mezcla de músculo y calidad en el centro del campo

La contundencia física de los Krychowiak, Matuidi o Thiago Motta, contrastan con la calidad, toque y capacidad de asociación de los Verratti, Rabiot o Pastore. Una buena mezcla en el mediocampo que hacen del PSG un equipo que hace todo lo posible para quedarse con la pelota y mantenerla. No les gusta perder la iniciativa ni los partidos muy alocados. Prefieren empezar a jugar desde el medio.

Desequilibrio por las bandas

El PSG tiene una gran capacidad ofensiva, posee jugadores que generan un peligro constante y que junto a su desborde y desequilibrio son capaces de volver loca a cualquier defensa del panorama mundial. Di María se erige como la principal estrella del equipo en esta posición, sus condiciones son más que conocidas y su desparpajo es sinónimo de títulos. Lucas Moura o Ben Arfa también ofrecen un buen rendimiento ahí, pero el hombre del que todo espera grandes cosas es de Julian Draxler, un recién llegado en el mercado de invierno. Lo Celso y Guedes también reforzaron en la última ventana de fichajes el PSG, pero no se espera tanto de ellos como del futbolista alemán.

Cavani, el delantero más en forma del mundo

Edinson Cavani es el líder del equipo, el uruguayo ha llenado con creces el vacío que dejó Ibrahimovic como máxima referencia ofensiva del equipo. A sus 29 años, ha alcanzado su cénit futbolístico y esta temporada ya acumula 25 goles en 23 partidos de la Ligue 1, síntoma del gran rendimiento que está ofreciendo el delantero. Pretendido por media Europa, el PSG se aferra a él como referencia ofensiva para conseguir eliminar al Barcelona de la Champions.