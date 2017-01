Radomir Antic, ex entrenador del Atlético de Madrid, criticó la decisión de cambiar el nombre del estadio y el nuevo escudo colchonero sin consultar a la afición en una entrevista concedida a Radio Marca Barcelona en la que, además, habló de su gloriosa etapa colchonera en la que llegó a ganar el Doblete.

PUBLICIDAD

Cambio del nombre del estadio y escudo del Atlético: “No entiendo a qué se debe, en una fecha que no tiene nada que ver con la historia del Atlético, que tome la directiva estas dos decisiones de cambiar el escudo del club y poner nuevo nombre al estadio. Ha sido el 9 de diciembre, que viendo historia de Atleti, no veo ninguna justificación, son decisiones en las que el fútbol tendría que ser reflejo de la sociedad, tendría que haberse consultado a socios y aficionados, no se ha hecho y no sé el motivo”.

Jesús Gil VS Enrique Cerezo: “No me gusta las comparaciones entre Jesus Gil y Cerezo pero Gil tuvo más mérito porqué en esa época en el futbol no había tanto dinero como ahora”, comentó el balcánico, para luego hablar del descenso del Atlético en el año 2000 “En el descenso del Atleti, cogí el equipo a falta de siete jornadas con muchos problemas pero no me identifico con ese decenso En ese descenso hubo intervención de juicios, había muchas cosas fuera del futbol que intervinieron en el ambiente de esa temporada”.

PUBLICIDAD

Radomir Antic: “Me quedo con Kiko antes que con Torres”

Tirón de orejas a Simeone por las dos últimas finales de Champions: “Estuve en Lisboa viendo la final de la Champions y el Atlético no supo aprovechar la situación No sé si el Atlético fue perjudicado en la última final, sé que el Atlético tuvo posibilidad de buscar un juego positivo y no decidirlo en los penaltis”.

Kiko VS Fernando Torres: “Me quedo con Kiko Narvaez antes que Torres, Kiko ha jugado en más posiciones y ha sido goleador y pasador”.

José Francisco Molina: “Molina es el portero más decisivo de la historia del Atleti”.