JUANMA PÉREZ-NOYA | Mientras las redes reclamaban a Lopetegui que Piqué no volviese a ser convocado con la selección, Sergio Ramos intentaba calmar las aguas. “Como capitán, debo mantenerme al margen y velar por el buen rollo”, afirmó. Eso sí, el sevillano reconoció que “con todos los pitos que ha recibido… obviamente no creo que esto le ayude mucho”. “Aunque cada uno es libre de expresar sus ideas”, aclaró.

Sergio Ramos no hace sangre, pero suelta un ‘pellizco’ a Piqué

Sergio ejerce de capitán. Tiene 31 años y más personalidad y experiencia que casi ningún otro jugador español. Por eso, prefiere una crítica de perfil bajo, evitando dar más altavoz a cualquier polémica. Sin embargo, hay que saber leer entre líneas.

Ramos es un líder, posiblemente el mayor que jamás haya habido en nuestro fútbol, por eso sabe decir mucho con muy poco. “No voy a dar ningún titular. En mi posición, como capitán de la selección, debo mantenerme un poco más al margen y velar por el buen rollo de la concentración, de todos los jugadores. Ya se verá lo que pasa esta semana”, afirmó.

Eso, de cara a la opinión pública. En privado, será cuando ambos centrales hablen cara a cara. Allí, ‘a calzón quitado’, como dicen los clásicos, el andaluz le dirá a Piqué que su actitud no ayuda a la selección.

Ramos hablará en privado con Piqué

“Con todas las cosas que se han hablado y todos los pitos que ha recibido, quizás no sea la mejor manera de expresarse“, reconoció el camero. “Obviamente, creo que no ayuda mucho, aunque cada uno es libre de expresar sus ideas y es respetable”, agregó.

Su mensaje público no pasa de un ‘pellizquito’. Será en Las Rozas donde tendrán que hacer, una vez más, terapia de grupo. Entonces, el capitán de España sacará toda su personalidad para, mirándole a los ojos, recriminar a Piqué cómo su actitud perjudica al grupo. La selección no es un club, no va sólo de fútbol, sino también de sentimientos. Ramos lo sabe… y le recordará a Gerard que, actuando así, entorpece más que ayuda.