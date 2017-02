Ranieri se despide del Leicester entre lágrimas: “Mi sueño ha muerto”

DAVID DE LAS HERAS | Claudio Ranieri se despidió de la afición del Leicester City mediante un comunicado. El técnico italiano fue destituido en el día de ayer tras los malos resultados cosechados por el equipo inglés y tener al vestuario en su contra. El italiano dijo adiós del club con el que consiguió la gran gesta de ganar la Premier League contra todo pronóstico.

“Mi sueño murió ayer”

Ranieri se despidió entre lágrimas y con este comunicado lleno de sentimiento tras abandonar el club donde alcanzó la cima como entrenador: “Mi sueño murió ayer. Después de la euforia de la última temporada al ser coronados campeones de la Premier soñaba que estaría en el Leicester City, el club que amo, toda la vida. Tristemente, esto ya no ocurrirá”.

Ranieri se mostró muy agradecido

El técnico italiano quiso agradecer el apoyo de todas las personas que le acompañaron durante su etapa al frente del Leicester City. Así sigue el comunicado: “Quiero agradecer a mi mujer, Rosanna, y a toda mi familia su apoyo inacabable durante mi estancia en el Leicester. Agradecimientos, a Paolo y Andrea, que me acompañaron en este maravilloso viaje. A Steve Kutner y Franco Granello por darme la oportunidad de darme la oportunidad de llegar a ser un campeón. Pero, sobre todo, doy las gracias al Leicester FC . La aventura ha sido fantástica y vivirá conmigo para siempre. Gracias a todos los periodistas y medios que estuvieron con nosotros informando de la historia más grande del fútbol. Mi corazón siempre estará agradecido a todo el mundo en el club, a todos los jugadores, al staff y a todos los que han sido parte de lo que conseguimos pero, sobre todo, a los aficionados. Me llevasteis a vuestos corazones desde el primer día y me amasteis. Yo os quiero también”.