ANTONIO MOHEDANO | Raúl González Blanco continúa lanzando guiños al Barça. Después de participar en la inauguración de la oficina culé en Nueva York y alabar públicamente los goles de Messi, el ex capitán del Real Madrid asegura que no descarta trabajar para el FC Barcelona en un futuro.

PUBLICIDAD

Raúl: “¿Trabajar para el Barça? Me gusta hacer las cosas paso a paso”

“¿Trabajar para el Barça? Me gusta hacer las cosas paso a paso. Lo primero es regresar a mi casa, el Real Madrid, cuando sea el momento oportuno. Pero esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro (…) No sé si mi futuro está en el campo o en los despachos. No he decidido si me encamino hacia el mundo de los entrenadores o bien hacia un perfil más ejecutivo. Todavía no lo tengo nada claro”, reconoció en una entrevista concedida al diario Sport.