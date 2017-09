ANTONIO MOHEDANO | El Betis volvió a ganar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid 19 años después (1-0). Los verdiblancos, liderados sobre el césped por un Antonio Adán imperial, asaltaron el coliseo capitalino gracias a un gol del ex barcelonista Tony Sanabria en el minuto 93.

El Betis evitó que el Real Madrid igualara al Santos de Pelé

Además de la dura derrota del cuadro de Zidane -figura fuera de puestos europeos y a 7 puntos del Barça en solo 5 jornadas-, el conjunto merengue no pudo superar el récord del Santos de Pelé de marcar durante 73 partidos seguidos. Los andaluces, fieles al guión establecido por Quique Setién desde el inicio del encuentro hasta el final, formaron filas como nunca para llevarse los 3 puntos con casi dos décadas de retraso.

“Esto es el fútbol, cuando no quiere entrar el balón puede pasar eso. No hicimos un gran partido, pero tampoco un mal partido. Tuvimos ocasiones, hoy en día el balón no quiere entrar, sobre todo aquí, en nuestro campo. Tranquilidad, que todo esto es muy largo”, explicó Zizou a los micrófonos de BeIN Sports al ser preguntado por su lectura de la derrota.

Zidane: “Estamos muy contentos de tener a Cristiano en el Real Madrid”

Sobre la vuelta de Cristiano Ronaldo tras la sanción de 5 partidos por empujar al árbitro de la ida de la Supercopa de España, el entrenador francés quiso pronunicarse para lanzar un mensaje positivo: “Estamos contentos de tener a Cristiano con nosotros y él de estar con el equipo”, aseguró. El regreso del portugués en Liga coincide con la primera derrota del Real Madrid en el campeonato nacional de Liga.