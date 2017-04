ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Gareth Bale se vuelve a lesionar. Sucedió en el minuto 35 del partido contra el Barcelona después de una carrera. El galés se tuvo que retirar y en su lugar entró Marco Asensio. Un nuevo contratiempo para un futbolista que no acaba de coger regularidad. Sigue teniendo problemas musculares. Acaba de salir de una lesión en el sóleo y se comprobó en el Clásico que no estaba para ser titular.

PUBLICIDAD

Bale no jugó el partido de vuelta contra el Bayern por unas molestias en el sóleo. Tenía un edema. Pero no debía estar totalmente curado porque recayó de nuevo. Era un partido de alta exigencia, intensidad y ritmo. No debería haber arriesgado el galés en una final por la Liga. El Real Madrid necesitaba piernas frescas y Bale estaba renqueante. Quedó demostrado cuando no pudo aguantar ni un tiempo.

Zidane afirma que Bale estaba ilusionado con jugar el Clásico

Zidane decidió alinear a Bale pese a que no había jugado los dos partidos anteriores (Sporting y Bayern). Una decisión arriesgada que le salió mal. Lo sorprendente es cómo lo justificó el entrenador: “Bale me dijo que estaba bien. Ilusionado”. Alucinante. Zidane, incluso, comentó que “no me arrepiento. Estoy decepcionado por él. Esto no lo podemos controlar”. El técnico confirmó que hay que hacerle pruebas para ver el alcance de la lesión.

La titularidad de Bale condicionó la alineación. Zidane se la jugó con la BBC de inicio cuando tenía otras opciones que habían funcionado. Isco hizo un partidazo en Gijón. Lo mismo que Marco Asensio, que destacó ante el Bayern de Múnich en los dos partidos. Incluso James, que salió en la segunda parte e hizo el gol del empate a dos. Pero Bale pidió jugar y Zidane se lo aceptó. ¿Qué opinión tienen los médicos en este caso? No son partidarios en forzar a un jugador frágil. Lo mismo que Zidane, que ha dicho, en varias ocasiones, que no arriesga cuando tiene dudas.