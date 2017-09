ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Sacar del campo a Luka Modric es un pecado. Sobre todo cuando está inspirado y aparentemente no tiene ninguna molestias. No parecía que había motivos para que Zidane retirara del césped a su mejor jugador en un partido subido de revoluciones. Zidane se equivocó con el cambio de Modric ante el Betis. Entró Borja Mayoral (minuto 72) como revulsivo para materializar la cantidad de ocasiones.

El Real Madrid acabó jugando con Cristiano Ronaldo, Borja Mayoral y Bale arriba en un asedio poco efectivo. El acierto de Adán, los postes y el desacierto en el remate fueron los motivos de la derrota.

Cristiano Ronaldo tuvo un día gris

No fue el día de Cristiano Ronaldo, al que se le echaba de menos por su instinto goleador. En su último partido, contra el Apoel en el Bernabéu, ya se le vio subido de revoluciones. Le hervía la sangre con la sanción y la ausencia de partidos. El Betis es algo más que el Apoel. Cristiano tuvo un día gris y aciago en su debut en la Liga.

No se le puede discutir al Real Madrid su insistencia, la cantidad de ocasiones que creó y la ambición por buscar la victoria hasta el último minuto. Hay que valorar el inconformismo de un equipo que se negó a cerrar el partido y asegurar un punto, que quién sabe si acabara echando de menos al final de la temporada.

Modric tenía el ritmo, la intensidad y las revoluciones justas

A Zidane se le puede criticar el cambio de Modric. El croata era el mejor jugador de su equipo. Con sus llegadas al área generó peligro con pases y disparos. Modric tenía el ritmo, la intensidad y las revoluciones justas. Las que no encontraban Cristiano y Bale, por ejemplo, en los remates y desmarques. 23 minutos sin Modric en el campo son muchos. Un lujo que no te puedes permitir.



Con la derrota ante el Betis no se cierra el debate del ‘9’. Se echa de menos a Morata, sobre todo. Tampoco el de la titularidad de Bale por delante de Marco Asensio. Se abre, además, el error en el cambio de Modric.