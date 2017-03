¿Debe el Real Madrid denunciar a Piqué?

Las palabras de Piqué no han sido contestadas por el Real Madrid. El debate está abierto: ¿Debe o no denunciar el Real Madrid a Piqué tras sus acusaciones? Hay cierto sector del madridismo que pide al club que interponga una denuncia, otros piensan que es mejor callar y no entrar al trapo. En Punto Pelota, también lo debatimos.

DAVID DE LAS HERAS | El Real Madrid debería responder a Piqué. Las palabras del central no pueden pasar desapercibidas en la entidad madridista. El equipo blanco debe tomar cartas en el asunto. No creo que la denuncia sea la mayor y única opción, hay otras vías.

Un comunicado o una rueda de prensa por parte de algún miembro de la directiva madridista sería lo necesario. El Real Madrid no puede consentir que se manche su nombre. Las acusaciones de Piqué son muy graves y deben ser respondidas de alguna manera. La respuesta de Ramos en zona mixta no fue suficiente. Hace falta una réplica más pausada y directa para contrarrestar las palabras del central blaugrana.

CARLOS GARAYOA | A palabras necias oídos sordos, el refranero español es sabio. El Real Madrid no debe perder un minuto de su tiempo en responder a las acusaciones infundadas de Piqué. De hacerlo, el club estaría dando demasiada importancia a las palabras de un individuo que ni siquiera representa al Barça.

Piqué ha sobrepasado la línea del respeto y no hay que pagarle con la misma moneda, no es el estilo de un club señor. Piqué ha sacado el ventilador cuando menos procedía, tras un brillante partido de la selección que ha quedado eclipsado por su rajada desproporcionada. Incluso el propio Gaspart, que nunca ha sido precisamente un modelo de saber estar, ha salido a escena para darle un tirón de orejas al que se ha autoproclamado juez moral de otros clubes.