ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Hay dos Real Madrid. Qué suerte. El once de gala de la BBC y el de los mediapuntas. El segundo dio un festival contra el Deportivo. No es cuestión de entrar en comparaciones porque habría que mirar el nivel de los rivales que tienen en frente. Con la BBC el Real Madrid ha ganado dos Champions, por ejemplo, y otros tantos partidos importantes. Lo que sí es discutible es qué Real Madrid es más vistoso. El que vimos contra el Deportivo fue un espectáculo.

Este Real Madrid de los suplentes está cogido entre alfileres. No es un equipo. Es un manada de mediapuntas (James, Isco, Marco Asensio y Lucas Vázquez). Incluso podríamos meter a Kovacic, reciclado a posiciones de mediocentro. En calidad no tiene nada que envidiar a los Kroos, Modric, Cristiano y compañía. En fantasía le supera. Salen más divertidos los partidos en los que se mezclan Isco, James, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Morata que los de la BBC. En experiencia, es evidente, que no aguanta la comparación.

Sin la BBC, el Real Madrid tiene más imaginación

Este Real Madrid de mediapuntas juega sin red. No tiene un Casemiro. Le faltan conceptos de equipo, de solidez y equilibrio. Lo compensa con la velocidad y movilidad de irse hacia delante y presionar con más ganas. Es más voluntarioso, sacrificado e imaginativo. A ello le une la pegada. Es un Madrid vertical, que se maneja mejor en los espacios cortos que el de la BBC y, además, tiene un buen contragolpe.

El comienzo del Real Madrid en Riazor fue arrollador. Diría que salvaje. Se fue a por la victoria con el liderazgo de Isco, de nuevo, y la pegada de Morata. Con las incursiones del talentoso Marco Asensio y el revitalizado James. El colombiano ha encontrado su sitio. Entre los suplentes, pero lo asume y aprovecha las oportunidades. El secreto de este Real Madrid más divertido es que, sin la BBC, se sienten protagonistas. Veremos a quién elige Zidane para que sea titular ante el Atlético tras la lesión de Bale.



Es el plan B de Zidane para las rotaciones. Lo que no tiene el Barcelona, que no es capaz de prescindir de Messi ni ante Osasuna. Sí se lo puede permitir Zidane, que dejó a Cristiano Ronaldo en Madrid. Es un plantillón que marca las diferencias. Lo hizo en Riazor como antes lo vimos contra el Eibar, Leganés y Sporting. Hay vida sin la BBC.