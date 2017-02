El Real Madrid desmiente al alcalde de Vigo

DAVID DE LAS HERAS | El Real Madrid desmiente mediante un comunicado oficial las declaraciones de Abel Caballero, alcalde de Vigo, que afirmaba que el equipo blanco cuestionó las emdidas de seguridad tomadas por las autoridades de suspender y aplazar el partido que enfrentaba a Celta y Real Madrid el pasado domingo a las 20:45h. El comunicado íntegro es el siguiente:

PUBLICIDAD

1. El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que asegura que este club despreció las medidas de seguridad exigidas para la disputa del partido Real Club Celta de Vigo-Real Madrid C. F.

2. Estas afirmaciones del alcalde no solo están fuera de lugar sino que son rotundamente falsas, porque el Real Madrid C. F. no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos.

3. El Real Madrid C. F. quiere dejar muy claro que, tras conocerse la posibilidad de suspenderse el partido, con más de 30 horas de antelación, propuso a la Liga de Fútbol Profesional tres alternativas: primera, que se estudiara la posible reparación de la cubierta del estadio dañada; segunda, la posibilidad del cierre de la grada afectada; y tercera, si las dos anteriores no eran posibles, estudiar la designación de otro estadio cercano para la disputa del partido. Estas propuestas buscaban evitar que la suspensión del partido perjudicase a las cuatro competiciones, por el efecto dominó existente entre ellas, así como los enormes perjuicios económicos producidos en todas las televisiones del mundo y que tendrán su repercusión en los próximos concursos de la venta de los derechos de televisión.

PUBLICIDAD

La fecha del Celta-Real Madrid aún está en el aire

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aún no ha aclarado cuándo se disputará el encuentro entre Real Madrid y Celta, tras un acto de LaLiga ha declarado que la solución llegará “a corto plazo”. De momento el Real Madrid ya piensa en su próximo partido liguero ante Osasuna en El Sadar, mientras que el Celta se prepar para la vuelta de Copa del Rey ante el Alavés.