JUANMA PÉREZ-NOYA | A primera hora de la tarde, y una semana después del fatídico Clásico, el Real Madrid ha vuelto al trabajo. Los socios del club blanco no fallaron y pusieron el cartel de ‘No hay Billetes’ en el entrenamiento a puertas abiertas en el Di Stéfano. LaLiga no pinta nada bien, pero no hay que olvidar que 2017 ha sido el mejor año de la historia blanca. Así lo aseguró Casemiro en las cámaras de la televisión del club. Tanto él como toda la plantilla, fueron aclamados por unos seguidores que ya esperan que 2018 sea igual de exitoso.

Cristiano y Sergio Ramos, lo más aclamados por los socios del Real Madrid

La pasión que despiertan los hombres de Zidane es tal, que ningún madridista que no fuera socio o acompañante de socio, pudo acceder a Valdebebas. El club dio dos entradas a cada miembro que las reservase, agotándose rápidamente.

Así, poco antes de las 17:00, las gradas ya estaban repletas de aficionados dispuestos a dejarse la garganta animando a los suyos. Da igual que fuese un entrenamiento. Pocas veces podían ver tan cerca a sus ídolos. Las caras de los niños eran pura magia.

🙌🇵🇹 Cristiano Ronaldo, uno de los más aclamados en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid Así celebró la grada su tanto ⚽pic.twitter.com/DJGATxhEA5 — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 30 de diciembre de 2017



Benzema se quedó en el gimnasio y se especuló con la posibilidad de que el club le reservase para evitar una pitada. Nada más lejos de la realidad. Posteriormente, los servicios médicos confirmaron que sufría una lesión en los isquios de su pierna derecha.

🇪🇸⚽🇵🇹 El equipo de Sergio Ramos y Cristiano se impuso en el duelo a penaltis al final del entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid 🙌⚪️😃 Así disfrutaron los niños del públicopic.twitter.com/fqj4zW2ToE PUBLICIDAD — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 30 de diciembre de 2017



Ligera preparación física, rondos, ejercicios de posesión, tiros, partidillo y tanda de penaltis. Así transcurrió la suave sesión del Real Madrid. A cada regate, gesto técnico, gol o acercamiento a la grada, la afición enloquecía. Queda claro que, aprovechando momentos puntuales de la temporada (finales de verano, Navidades, Semana Santa…), lo ideal sería acercarse así al aficionado. Sobre todo, a los más pequeños.

Cristiano dio la vuelta a Valdebebas firmando a los aficionados más jóvenes del Madrid

A partir del 1 de enero, se abre el mercado de fichajes. Kepa tiene todas las papeletas para unirse a la plantilla pero, lleguen o no refuerzos, queda claro que la grada está con su equipo. Más allá de las dudas que ha dejado el inicio de temporada, 2017 ha sido glorioso. Será difícil superar lo logrado en el año que ahora empieza pero, ¿qué es el Madrid sino proponerse lo imposible?

“Es importante recibir el cariño de la gente. Les vemos ilusionados y nosotros también. Estamos felices por este año. Nos merecemos disfrutar porque ha sido espectacular”, explicó Casemiro al final de la sesión.