ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El Real Madrid vuelve a mirar el mercado de jóvenes promesas y en su agenda están Kepa Arrizabalaga (23 años) y Álvaro Odriozola (21 años). Un portero y un lateral derecho que suman 44 años entre los dos. Encajan en la política del club, que considera a los dos futbolistas como dos refuerzos de presente y futuro. Pero estas operaciones tienen sus pros y sus contras. Lo mejor, el precio.

En el Real Madrid quieren reforzar la portería. Zidane no es partidario de hacerlo en el mercado de enero porque considera que Keylor Navas es su guardameta. Lo defiende fuera y dentro del club. El último partido, en Bilbao, refuerza al técnico pese a que en el partido contra el Fuenlabrada quedó en duda la seguridad del costarricense por el fallo en el gol de Luis Milla.

El Real Madrid está pendiente de Courtois

Kepa tuvo una buena actuación en el partido contra el Real Madrid. Pero en el club no son partidarios de forzar su fichaje. Si Kepa decide no renovar, será el momento de plantearse su contratación. A día de hoy se está más pendiente de Courtois, que no ha renovado con el Chelsea y acaba en 2019.

La irrupción de Odriozola ha llamado la atención en el Real Madrid por tratarse de un lateral derecho joven y con un talento diferente. Buena capacidad física para subir la banda, calidad y personalidad. Su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros y la Real Sociedad no quiere negociar porque le considera un jugador intocable. El futbolista está feliz en San Sebastián. En junio renovó hasta 2022.