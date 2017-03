CARLOS GARAYOA | El Real Madrid golea al Barça como favorito para ganar La Liga. Así lo demuestra la encuesta a pie de calle realizada por Punto Pelota. La mayoría de la gente parece tenerlo claro, el Madrid se postula como el principal candidato para conseguir el título.

¿Es el Real Madrid un líder sólido?

A pesar del liderato, la mayoría de la gente coincide en que el Real Madrid no acaba de ser un equipo sólido. El juego del equipo no convence a los aficionados. Sin embargo, la irregularidad del Barcelona esta temporada y el empuje y casta de los blancos les colocan como favoritos en las apuestas. “El Madrid tiene más coraje y amor propio. Le toca ganar esta Liga, pero no está jugando bien”, coinciden en su opinión los encuestados.

El Barça perdió una oportunidad en La Coruña

Tras la remontada histórica en Champions ante el PSG, el equipo azulgrana volvió la realidad de la competición doméstica y cedió el primer puesto. El Deportivo desactivó al Barcelona con un gran fútbol y el pinchazo propició que el Real Madrid recuperará el liderato. Los de Luis Enrique ya no son tan invencibles y Messi pasa por un mal momento.

El Real Madrid gana, pero sufre demasiado

Hubo cambio de líder. En el Bernabéu, el Real Madrid tampoco tuvo un camino de rosas contra el Betis. Un error garrafal de Keylor Navas adelantó a los verdiblancos y comenzaron a sobrevolar las dudas por Chamartín. Tuvo que volver a aparecer, una vez más, la cabeza de Sergio Ramos para resolver el entuerto y poner al Real Madrid en lo más alto de la tabla.

Una de las Ligas más peleadas de los últimos años

Todos los encuestados coinciden en que el campeonato se puede decidir en la última jornada. Ni Madrid ni Barça convencen por su buen juego. El campeón de Liga va a tener que sudar y sufrir para conseguir el título. Todo apunta a que será una Liga de dos tras el frenazo del Sevilla en las últimas jornadas.

El Real Madrid cuenta con un partido menos, todavía sin fecha, que se disputará en Balaídos. Los de Zidane van a tener que estar finos para llevarse los tres puntos de un campo que les esperará con un recibimiento hostil. Es el favorito, pero tiene la asignatura pendiente del buen juego.