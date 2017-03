El Real Madrid no busca sustituto a Zidane aunque se la pegue

ULISES SÁNCHEZ-FLOR |El Barcelona busca sustituto a Luis Enrique, el Atleti está más tranquilo con la confirmación de que Simeone estará en el Wanda Metropolitano y en el Real Madrid, ¿qué pasará si Zidane no gana ningún título? El criterio de Florentino Pérez dicta que si un entrenador acaba la temporada sin títulos no debe seguir. No ha cumplido los objetivos y se busca un nuevo impulso.

La incógnita con el futuro de Zinedine Zidane está ahí. ¿Habría que prescindir del francés si no se va Cibeles? En el Madrid no buscan a otro entrenador. Con lo que se supone que, aunque no gane nada, Zidane tiene muchas opciones de seguir en el banquillo madridista.

Zidane es alguien muy especial en el Real Madrid

Zidane es un entrenador especial para el presidente y los jugadores. Florentino tiene motivos para seguir apostando por el que fue el mejor fichaje que hizo como jugador y ahora está descubriendo como entrenador. Zidane ya evitó un fracaso la temporada pasada cuando apagó el incendio que había provocado Rafa Benítez. En el Bernabéu aparecieron los pañuelos y había un sector de la afición que se volvió hacia el palco. Lo pasó mal el presidente y apostó por Zidane. Una decisión con mucho riesgo que empezó a salir bien desde el minuto uno. Bien recibido por el vestuario, recuperó la ilusión de los jugadores, de los aficionados, evitó tensiones con la prensa y volvió la estabilidad deportiva.

Florentino no quiere cometer con Zidane el mismo error que con Ancelotti

Florentino tiene un caso parecido. No caería en el mismo error que con Ancelotti. Echar al técnico italiano por no haber ganado nada en su segunda temporada fue una mala noticia para el vestuario. Cristiano Ronaldo discrepó de la decisión del presidente en las redes sociales. Más futbolistas, como Sergio Ramos y los capitanes, lo calificaron como un desacierto.

Benítez no conectó con la plantilla y pasó lo que pasó. Se abrió una grieta. Esta experiencia vale para explicar por qué Florentino puede mantener en el cargo a Zizou pese a no ganar nada. Pero, claro, esto tiene que pasar para comprobarlo. Zidane está en la pelea por la Liga y la Champions y este debate no se contempla, todavía, en el Real Madrid.