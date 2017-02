JUANMA PÉREZ-NOYA | Francisco Alarcón acaba contrato en 2018 y sigue dando largas cada vez que el club intenta negociar. En el Real Madrid se han hartado de que Isco se niegue a renovar y dan por hecho que lo venderán el próximo verano.

PUBLICIDAD

El Real Madrid quiere renovar a Isco para después venderle

En el Bernabéu no quieren que se repita lo que ocurrió con Khedira. El alemán esperó a que finalizase su contrato y se marchó libre a la Juventus. En el caso del malagueño, todo se solucionará en los próximos meses.

Alarcón no lo dice públicamente, pero todo indica que se quiere ir. Además, sabe que, si un equipo se hace con él sin pagar traspaso, el sueldo que recibirá será mucho mayor. Florentino moverá ficha para quitarle esa tentación y le ofrecerá renovar para asegurarse una buena cantidad este verano.

PUBLICIDAD

Isco, obviamente, no lo pondrá fácil. Sin embargo, el club utilizará todo su poder para convencerle de que extienda su contrato. El de Arroyo de la Miel no lleva bien ser suplente (como ya demostró con un tremendo enfado al ser sustituido por Zidane en el Clásico), por lo que preferirá aceptar y no quedarse un año en la grada y, además, perderse el Mundial 2018.

En el Real Madrid han decidido que James se quede

La marcha de Alarcón mejorará la situación del ’10’ blanco. James Rodríguez representa el talento y la rebeldía del Real Madrid. Talento, por su infinita calidad. Rebeldía, por sus salidas de tono. Sin embargo, Zidane le ha dejado claro que cuenta con él y vuelve a estar enchufado.

Si se confirma la salida de Isco, contará con muchos más minutos la temporada que viene. Además, en el club sí le consideran una estrella. El Inter ha intentado fichar a James varias veces. De hecho, el verano pasado ofrecieron 80 millones de euros. Por tanto, Florentino prefiere que se quede el colombiano.

PUBLICIDAD

Era cuestión de tiempo y en el Real Madrid ya han decidido. No impedirán que Isco se vaya, pero sí le empujarán a que antes renueve. James, por contra, seguirá demostrando su calidad en Chamartín, al menos una temporada más.