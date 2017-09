ULISES SÁNCHEZ-FLOR / En el Real Madrid están indignados con los arbitrajes. Se habla de injusticia. No lo ocultan. El ambiente que se vivió durante la segunda parte del partido ante el Betis en el Bernabéu fue un clamor. Enfado y cánticos reiterados de los aficionados: “¡Corrupción, en la Federación!”. Gritos y protestas desde la grada que sonaron con fuerza y que iban dirigidos al organismo federativo y Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación.

PUBLICIDAD

Después del partido fue Sergio Ramos el que cargó contra el estamento arbitral. El capitán no se mordió la lengua, a pesar de que intentó no culpar de la derrota a Mateu Lahoz, colegiado que pitó en el Bernabéu: “Cuanto más hablemos de los árbitros es, incluso, peor. Hay que tener respeto al colegiado y que lo intenten hacer lo mejor posible. Es mejor mantenerse al margen. No es bueno darles protagonismo. No me sorprende que no nos piten penaltis y al Barcelona sí, pero si hubiésemos marcado tres goles no nos estaríamos lamentando”.

Comparan los penaltis que sí se le señalan al Barça

De fondo subyace el malestar en el club, la plantilla y la afición por las últimas decisiones arbitrales y las sanciones de los Comités. En concreto, los cinco partidos a Cristiano Ronaldo. Ramos, el capitán, ha comparado los penaltis que se le pitan al Barcelona con acciones similares que no son a favor de su equipo. La última jornada deja un penalti polémico a Semedo, ante el Eibar, que significó el 1-0 para el Barça. El Real Madrid se queja de un penalti, ante el Betis, en la primera parte a Marcelo y otro a Cristiano en la segunda.

PUBLICIDAD

Florentino Pérez ya manifestó su malestar en la Ser cuando dijo que el estamento arbitral es francamente mejorable. El presidente pidió sanciones para los árbitros que se equivoquen y la utilización de la tecnología en el fútbol. En el Real Madrid están muy molestos con los árbitros.