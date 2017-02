DAVID DE LAS HERAS | Lucas Hernández, jugador del Atlético de Madrid, ha sido el protagonista del viernes 3 de febrero al conocerse su detención por la Policía Local en su domicilio de Las Rozas después de que su novia decidiera llamar a la Policía para denunciar una presunta agresión. Recopilamos los hechos del ‘Caso Lucas Hernández’:

2:20h – La Policía Local recibe una llamada de la novia de Lucas Hernández desde la urbanización Molino De la Hoz en Las Rozas, lugar donde residen, denunciando una agresión del futbolista sobre ella.

2:30h – La Policía Local detiene a Lucas Hernández, el cual presentaba signos de embriaguez, y pasa a dependencias de la Guardia Civil, donde ha permanecido durante toda la noche. La novia del futbolista también es detenida aunque es rápidamente puesta en libertad.

2:45h – La novia de Lucas Hernández es trasladada por una ambulancia del SAMER (Servicio de Asistencia Municipal de Emergencias y Rescates) al Hospital Puerta del Hierro de Las Rozas. Presentaba lesiones de carácter leve.

Mañana del viernes –Lucas Hernández pasa a disposición judicial acusado de un delito de malos tratos, celebrándose un juicio rápido para juzgarle.

13:00h – Simeone habla en rueda de prensa y prefiere no dar su opinión acerca del ‘Caso Lucas Hernández’ porque no tiene la información suficiente: “En realidad, no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado, hemos leído, hemos escuchado las informaciones no oficiales que han salido y estamos en esa situación. Mucho más de esto no podemos comentar”.



14:00h – Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de Lucas: “Ya no hay que ser cautos, sino ser normales, esperar lo que diga el juez, lo que hay y lo que ha pasado. Hay que profundizar, ver la situación”.

Lucas defendió que las heridas de su novia se debieron a una caída accidental

14:45h – Diferentes medios desvelan que en el juicio rápido Lucas Hernández niega las acusaciones y asegura que las lesiones de su novia se produjeron por una caída accidental en las escaleras de su casa tras una discusión entre ambos. El futbolista habría llegado tarde a su domicilio tras una cena con unos amigos, lo que habría provocado el enfado de su pareja, la cual le rayó el coche y ambos comenzaron a discutir. Debido al alboroto generado, el futbolista pidió a su novia que no discutieran en el exterior para no molestar al vecindario, ella se negó y Lucas le agarró del brazo, ella cayó y así se produjo las heridas. Al intentar ayudarla ella reaccionó mal.

15:20h – Se conoce que la jueza decide poner una orden de alejamiento mutua de 500 metros a Lucas Hernández y a su novia por los acontecimientos sucedidos la pasada madrugada.

15:30h – Lucas Hernández abandona el juzgado de Majadahonda, la jueza deja en libertad con cargos al futbolista tras prestar declaración y decide imputar a la novia del mismo, la cual está siendo investigada y debe prestar declaración el próximo lunes. Su representante, Manuel García Quilón, le acompaña. Ambos mantienen silencio.

17:50h – El Atlético de Madrid publica un comunicado oficial en el que aboga por la presunción de inocencia de su futbolista, Lucas Hernández. Lo reproducimos íntegramente:

Ante los hechos acontecidos la pasada noche en los que se ha visto implicado nuestro jugador Lucas Hernández, el club quiere manifestar lo siguiente:

1. Debe ser la Justicia quien aclare lo sucedido. Esperaremos a la resolución de este caso para realizar cualquier valoración al respecto.

2. Entendemos la transcendencia pública del suceso en el que se ha visto involucrado Lucas Hernández, pero solicitamos el debido respeto a la presunción de inocencia de nuestro jugador como pediríamos para cualquier otra persona en similar circunstancia.

3. El Club Atlético de Madrid siempre ha expresado su más enérgica repulsa y condena a cualquier tipo de violencia. Nuestro club se ha caracterizado siempre por su apoyo a todas las personas que la sufren y, de forma permanente, colabora, impulsa y se adhiere a campañas de concienciación y acciones contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Precisamente por todo ello, somos conscientes de la gravedad de una acusación de este tipo y pedimos el máximo respeto y que no se prejuzgue a nadie antes de que se aclaren los hechos.

20:00h – Lucas Hernández no entra en la convocatoria del Cholo Simeone para el partido que enfrenta al Atlético de Madrid ante Leganés el sábado en LaLiga.

Lista de convocados (2/2): Gabi, Gaitán, Juan Moreno, Toni Moya, Griezmann, Fernando Torres, Correa y Gameiro #AúpaAtleti #AtletiLeganés — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 de febrero de 2017

Así han sido los hechos que han marcado el ‘Caso Lucas Hernández’, un asunto que aún no ha terminado y que ha afectado a la imagen pública del propio futbolista, el cual aún tiene un juicio pendiente por presunta agresión en 2015 junto a sus amigos a una pareja en un karaoke de la ciudad madrileña de Boadilla del Monte.