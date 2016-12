Adrián Ruocco, representante de Carlos Tévez, no cierra la puerta al posible retorno del Apache a Boca Juniors solo unas horas más tarde de hacerse oficial su fichaje por un Shanghai Shenhua que le ha convertido en el futbolista mejor pagado del mundo.

“Su contrato tiene dos años de duración, pero si Carlos no está cómodo puede dejar el club en noviembre. No descarto que pueda regresar a Boca en el futuro, veremos si no se rompió nada con los hinchas. En su momento él va a hablar y explicará los motivos de su decisión. Se han dado varias cosas juntas, como la oferta de China, el agobio y la exigencia. Necesita un poco de aire”, declaró Ruocco para sorpresa de todos en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox Sports.

Primera experiencia de Tévez en el fútbol asiático

Tévez, que cobrará 38,3 millones de euros por cada una de las dos temporadas que ha firmado recientemente por el Shenhua de la Superliga china, vivirá su primera experiencia en el balompié asiático tras brillar en la Primera División de Argentina (Boca), Brasil (Corinthians), la Premier League inglesa (West Ham, Manchester United, Manchester City) y la Serie A italiana (Juventus de Turín).