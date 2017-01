Ronaldinho se ha convertido en el fan número uno de Cristiano Ronaldo, como demuestra con las felicitaciones que le manda cada vez que el jugador del Real Madrid recibe un premio individual

Cristiano Ronaldo ganó ayer el primer premio The best de la FIFA como mejor jugador del mundo y entre las muchísimas felicitaciones que recibió, una de las que más le agradó fue la de su amigo Ronaldinho, ex jugador del FC Barcelona.

La estrella brasileña se rindió al crack luso en su perfil de instagram

“Merecido premio a este gran campeón. Óptimo rendimiento y muchos goles en las últimas dos temporadas. ¡Felicidades Cristiano!“, escribió el brasileño junto a una foto de Cristiano dispuesto a besar el trofeo de The Best.

Ronaldinho ya felicitó efusivamente Cristiano cuando recibió el Balón de Oro: “Felicidades a mi amigo Cristiano Ronaldo. Más que merecido. Grandes conquistas con club y selección en los últimos años son el camino al éxito. Sique así para el bien del fútbol mundial, que necesita buenos ejemplos“, comentó el exjugador azulgrana cuando France Football reconoció por cuarta vez a Cristiano como mejor jugador del mundo.