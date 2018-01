U.S.F. / Ronaldo Nazario es otro de los ex jugadores que cree que Cristiano Ronaldo y Messi no tienen competencia y por eso se reparten los premios durante los últimos años. El ex jugador del Barcelona y Real Madrid, entre otros equipos, considera que en su época había un ramillete de futbolistas más amplio que estaban a un mismo nivel. No es el caso, según declara Ronaldo en ‘Sport Bild, del portugués y el argentino. El nivel de competencia es menor para ellos.

PUBLICIDAD

Ronaldo se refiere a los grandes futbolistas que había en su generación y las dificultades para reinar como lo hacen ahora Cristiano y Messi: “En mi generación, la competencia era mucho más grande de lo que es ahora, sin querer menospreciar a Messi y Cristiano Ronaldo lo más mínimo. Lucharán por el título del mejor jugador del mundo en los próximos años, pero en mi época estábamos Zidane, Rivaldo, Figo, yo, y luego Ronaldinho. Esa fue una generación en la que el ser el mejor era mucho más difícil”.

Ronaldo dice que Neymar se fue del Barcelona por problemas con la directiva

Otro de los nombres a los que se refiere es a su compatriota Neymar y por qué se produjo su salida del Barça: “No sé qué hay detrás de su traspaso, tal vez haya un problema con la presidencia de Barcelona, como ya pasó conmigo. La marcha de Neymar del Barcelona tiene muchos paralelismos con lo que pasó en 1997. Fui al Inter de Milán cuando la liga de Italia era mucho más fuerte que la francesa de hoy”.