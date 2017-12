JUANMA PÉREZ-NOYA | Gol a gol, Salah demuestra que merece ser tenido en cuenta por el madridismo. Mientras que Benzema sigue dejando dudas, el egipcio se hincha a ver puerta en el Liverpool. Este sábado, con dos tantos más, alcanzó los 17 en lo que va de temporada en la Premier. Está solo a uno de Kane, el pichichi, y marca cada 94 minutos, es decir, va diana por partido.

Mohamed Salah ya ha jugado, entre otros, en Basilea, Chelsea, Fiorentina y Roma, antes de recalar en Anfield. Además, acaba de meter a Egipto en el Mundial, después de 24 años sin clasificarse. Sólo uno más tiene el delantero que, temporada tras temporada, incrementa sus registros.

Precisamente, fue su seleccionador, Héctor Cúper, quien hace unos días le situó en la órbita blanca. “No tengo ninguna duda de que Salah tiene calidad para jugar, y mucho, en el Real Madrid. Es incuestionable. Que tiene nivel para jugar en el Bernabéu, es seguro. Es un futbolista muy rápido, técnicamente bueno, define bien… Creo que encajaría muy bien en el Real Madrid”, aseguró en la gala de los Globe Soccer Awards.

No sólo el argentino se deshace en elogios hacia Mohamed. Otro egipcio ilustre también empuja para que su compatriota recale en Concha Espina. “Es el jugador nacido en Egipto que ha marcado más goles en Europa, pero le quedan muchos récords por cumplir. Recuerdo cuando llegó a Liverpool. Muchos aficionados se rieron de mí cuando dije que Salah era diez veces mejor que Sterling. Ahora sabemos que yo tenía razón”, escribió Mido en twitter.

@22mosalah got the mentality to keep playing at the top level for many years and this is what we were all Egyptians r missing when we had the chance to play in Europe..I believe thatSalah will not stay for long at @LFC !!soon he will be gone to @realmadriden #HalaMadrid 💪🏼

— Mido (@midoahm) 19 de noviembre de 2017