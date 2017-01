Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, comparó a Cristiano Ronaldo con Leo Messi en una entrevista concedida a Marca entre otros aspectos en la previa del duelo de octavos de Copa del Rey entre andaluces y capitalinos.

CR7 vs Lionel: “Cristiano es un jugador grandioso, sobre todo en el último tercio de campo. Un futbolista decisivo y definitorio. Su único problema es que, en su apogeo, ha coincidido con la presencia de Messi, que es el mejor de la historia, o casi”.

Entrenar a La Pulga: “Dirigirlo siempre es un deseo. Siempre he dicho que mi deseo de estar con la selección argentina algún día tiene mucho que ver con verlo entrenar de cerca todos los días. Pero no se dio por ahora. Entrenar a Messi sigue siendo una ilusión, aunque no depende de mí de forma absoluta”.

Jorge Sampaoli: “¿Entrenar al Barça? Son rumores”

¿Seguirá otro año en el Pizjuán? “No lo sé. Nunca se sabe. Estoy bien acá, peleo por cosas, tengo sintonía con el director deportivo [Monchi]. Estoy ilusionado con que la gente de Sevilla vaya al estadio a ver un equipo sin miedo, con ganas de jugar al fútbol. Que vea un buen espectáculo cada vez que visite el Pizjuán”.

¿Entrenaría al Barça? “Son especulaciones, rumores. Luis Enrique es un ganador, respetado, querido por la afición de allí. Si se va, habrá una lista enorme de candidatos. Lo veo muy lejano, aunque el momento que pasa el Sevilla hace que se fijen en su entrenador. Nada más”.