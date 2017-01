El FC Barcelona trabaja en mejorar su posición de central. Mascherano ha renovado pero no es una opción de futuro, Mathieu se fichó para jugar en el centro de la zaga pero cuando lo hace suele estar ocupando un puesto en la zaga y Umtiti es el único que parece ofrecer garantías de cara al futuro, junto al indiscutible Piqué

En la lista de futuribles se ha colado Santiago Bueno, jugador uruguayo del Club Atlético Peñarol. El central se ha convertido es uno de los jugadores más prometedores del país y según informan medios medios locales en los próximos días el club culé podría realizar una oferta para intentar llegar a un acuerdo y cerrar su fichaje

Bueno, con 18 años, es una de las joyas de la fructífera cantera de centrales uruguaya

Según desvela Mundodeportivo, el equipo catalán no le pierde ojo desde hace más de un año y es del agrado de Robert Fernandez y la secretaría técnica. Santiago Bueno, de 18 años, destaca por su personalidad a pesar de su inexperiencia, su salida limpia del balón y su fortaleza en el juego aéreo.

Su fama en Uruguay hace que los medios lo comparen con el consagrado Diego Godín.

Bueno tiene un récord con la selección de Uruguay, ya que es el jugador de su país que más encuentros internacionales ha disputado en la historia entre sub 15, sub 17 y sub 20.