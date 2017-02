Leverkusen le debía un golazo a Saúl en la Champions

DAVID DE LAS HERAS | Saúl Ñíguez abrió el marcador para el Atlético de Madrid ante el Bayer Leverkusen. El jugador rojiblanco ajustó una rosca a la escuadra de la portería de Leno, imparable para el portero alemán. Dos temporadas atrás, Saúl salió del BayArena en camilla tras recibir un golpe en el riñón.

Saúl casi pierde un riñón en Leverkusen

Todo sucedió en la ida de los octavos de la Champions 14-15. El canterano estaba atravesando un gran momento. En el minuto 20 sufrió un fortísimo golpe en el riñón por parte de Papadopoulos en un balón dividido. Saúl intentó aguantar sobre el césped, pero no pudo. Veinte minutos después pidió el cambio.

Saúl se mareó, vomitó siete veces y sufrió convulsiones. Los médicos del Atlético de Madrid le trasladaron al hospital de Leverkusen, donde pasó cuatro días ingresado. Al principio se temió por su riñón, pero el golpe no fue grave. 38 días después de recibir el alta, le retiraron el catéter y volvió a jugar con el Atlético de Madrid. En el partido de su regreso ante el Córdoba marcó gol. Hoy, en su regreso a Leverkusen, el lugar de los hechos, también marcó.

Uno de sus peores momentos como futbolista

Aquel golpe cambió la vida de Saúl. El canterano madrileño no sabía el alcance de la lesión una vez sufrió aquel golpe. No sentía los brazos ni las piernas. Se temió lo peor. Aquel suceso le marcó tanto que se hizo un tatuaje para recordarlo. “La fuerza no proviene de la capacidad corporal sino de la voluntad del alma”, eso es lo que reza su muñeca tras aquel día.

Los golazos de Saúl en la Champions

Saúl anotó ante el Bayer Leverkusen su quinto gol en Champions. Una competición que le encanta. Su golazo la temporada pasada en semifinales ante el Bayern de Múnich, también en Alemania, fue nominado para el Premio Puskas. El centrocampista aporta a Simeone la pegada que necesita el equipo, y ante el Bayer, también abrió la lata.