Bernd Schuster, ex jugador y entrenador del Real Madrid, manifestó su descontento sobre la elección de Mejor Entrenador del Mundo de 2016 organizado por la FIFA entregado en la gala The Best, donde Zidane fue segundo.

“A veces nos preguntamos cómo puede haber sido premiado Cannavaro cuando Xavi, Iniesta o Raúl nunca fueron distinguidos. El fútbol es muy difícil, como se ve durante un año. No hay dudas sobre los méritos de Cristiano. Ha ganado todo con sus equipos y es la figura. No hay dudas, pero en otros años no he visto esta claridad. Es una duda y una pena. Lo de Claudio Ranieri no lo entiendo. Es el año de Zidane, sin duda. Si este año no es el año de Zidane, ¿cuándo será“, explicó el mito alemán en el programa El Transistor Onda Cero.

Claudio Ranieri, premio al Mejor Entrenador del Mundo en 2016 por delante de Zidane y Fernando Santos: https://t.co/1aJ4NewY3c #TheBest pic.twitter.com/BgyCweT6iJ — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 9 de enero de 2017

Ranieri, por delante de Zidane y Santos

Zizou, que quedó por detrás del italiano Ranieri -ganador del galardón- y el portugués Fernando Santos en las votaciones, considera que el actual técnico merengue debería haber sido distinguido por una excelente temporada en la que ganó la Champions League, la Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en la que fue su primera experiencia como preparador de élite.