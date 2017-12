MIGUEL NAVARRO| Al margen de la dirección técnica de Zidane, el Clásico deja en mal lugar la labor de varios jugadores en el Real Madrid. La sorpresa de Kovacic en el once titular no ha dado buenos frutos al club blanco. La segunda parte del croata queda marcada con el gol de Suárez donde deja pasar a Rakitic en su progresión. Benzema volvió a estar prácticamente inoperante y Kroos errático en los pases.

Kovacic, de sorpresa a ‘pasillo’ en el gol de Suárez

La presencia del croata en el once titular sorprendió a todos. Kovacic regresaba al trabajo con el grupo a principios de diciembre y Zidane no ha contado con él de titular hasta el gran partido ante el eterno rival. La actuación del croata en la Supercopa tapando a Messi ha sido clave para que el francés haya decidido repetir. Sin embargo, pese a que Messi no cuajó una brillante primera mitad, la jugada que le señala sí permitió al Barça imponerse y ya, con uno menos y sin él en el campo, ver al argentino mucho más suelto.

En la imagen se ve como Rakitic deja atrás la marca de un Modric que se queda trotando ante el avance de su compatriota. Kovacic, lejos de soltar la marca de Messi también deja pasar al croata del Barça que se planta en la media luna del área blanca sin oposición. Esta decisión errónea de Kovacic unida a la pasividad de Modric decantaron el encuentro con el primer gol de Suárez.

Benzema, pasividad e inoperancia pese a un remate al palo

El delantero francés volvió a pasar sin pena ni gloria por el Santiago Bernabéu. Benzema, que terminó el encuentro pitado por el estadio cuando fue sustituido, no acompañó con efectividad a Cristiano Ronaldo y apenas entró en juego con el centro del campo del Real Madrid.

Su única oportunidad, un remate al palo tras un gran centro de Marcelo donde el francés, adivinando la trayectoria del balón y aprovechando el desconcierto de la zaga, se impuso para alcanzar la pelota.

Benzema sigue con tan sólo dos tantos en Liga y la grada demuestra que ya ha perdido la paciencia totalmente.

Kroos, la eficiencia del Real Madrid que brilló por su ausencia

La presencia de Kovacic en el once titular arrastraba al alemán a un costado como volante. Dentro de esta posición, el germano no demostró el control de la situación habitual en los partidos. Escaso de acierto en los pases, la banda obligaba a Kroos a correr, algo en lo que no destaca especialmente pese a la falta de velocidad de Sergi Roberto.

Su comienzo de segunda mitad evidenció el problema al que se enfrentaba el Madrid. Un bajón de equipo poco pulido y con despistes que decantaron el encuentro.