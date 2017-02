¿Por qué Sergio Asenjo se ha vuelto a romper el cruzado?

JOSÉ LUIS SAN MARTÍN | Los peores pronósticos se han cumplido. Sergio Asenjo se ha vuelto a romper el ligamento cruzado de la rodilla y el motivo al que lo achaco es a una descompensación y debilidad muscular. En el caso de este jugador, al ser la cuarta vez, se trata de algo preocupante.

PUBLICIDAD

La cirugía está muy avanzada en este tipo de lesiones

Se trata de una lesión muy grave, pero por suerte, la cirugía está muy avanzada. Se suele quitar un tendón de una parte del cuerpo del paciente, bien de la parte de atrás del semitendinoso o del rotuliano. Al insertarlo en la rodilla, se vasculariza y se convierte en un ligamento. También cabe la opción de emplear un tendón de cadáver. Esto suele depender de la técnica que domine el cirujano. Normalmente funciona mejor el tendón del propio cuerpo.

¿Por qué Asenjo se lesiona tanto?

El motivo de que se produzca esta lesión de manera tan recurrente es una debilidad muscular. La musculatura más importante para que no se rompa el ligamento cruzado son los isquiotibiales, (semimembranoso, semitendinoso y biceps femoral) es la zona que más hay que fortalecer.

Anatómicamente, las personas solemos ser más fuertes de musculatura extensora (cuádriceps, vasto interno, vasto externo, recto anterior…) que de la musculatura flexora (isquiotibiales). En el caso de Sergio Asenjo, hay una fuerte descompensación entre estas dos fuerzas. Su musculatura flexora está muy debilitada.

PUBLICIDAD

El jugador debe pasar por test isocinéticos, que son los que indican qué diferencia hay entre la musculatura flexora y la musculatura extensora. No puede haber mucha diferencia, debe ser más o menos igual, o incluso, ligeramente superior la musculatura flexora (isquiotibiales)

¿Qué viene tras la operación?

Tras la operación, viene un trabajo tremendo de recuperación. El trabajo de musculación es fundamental. Hay que ir pasando test periódicamente. Después empezaría la carrera y todo el trabajo de readaptación. La recuperación se va a ir a 5 o 6 meses.

En el caso de Sergio Asenjo hay que hacer un estudio exhaustivo del jugador, sobre todo del tema muscular. Nunca he visto cuatro lesiones de cruzado en un mismo jugador, aunque sea en rodillas distintas.

¿Se podría retirar Asenjo tras esta lesión?

Los médicos son los que deberían tomar esta decisión. Me preocupa sobre todo el tema mental, el miedo que pueda tener de volverse a romper. En este caso particular habría que hacer un estudio personalizado. Es la lesión más grave para un futbolista, pero hoy en día la cirugía está muy avanzada. Los jugadores no se retiran por una rotura de ligamento cruzado. Luis Hernández, Raúl González o Cicinho son ejemplos de ello. A los tres los recuperé yo en el Real Madrid. Sergio Asenjo lo tiene complicado tras cuatro lesiones, pero no podría confirmar ahora mismo que no pueda volver a jugar. Su juventud seguro que juega a su favor.