JUANMA PÉREZ-NOYA | “¡¡¡Domingo de Ramos al sol!!! Linda comida rodeado de gente pura. #resultadosquealegran“. Ese fue, textual, el mensaje de Sergio Ramos en instagram. En el Madrid no se esconden. El pinchazo del Barça en Málaga fue un subidón en el vestuario blanco.

Las cosas pintaban mal por la tarde. Oblak y Griezmann decidieron el derbi en las áreas. El Atlético rescató dos puntos del Bernabéu en los últimos minutos. Simeone y todos los culés celebraban el empate. Si el Barça ganaba en La Rosaleda, se colocaría líder e incendiaría LaLiga.

A post shared by Sergio Ramos (@sr4oficial) on Apr 9, 2017 at 9:12am PDT

Sin embargo, las tornas cambiaron en unas pocas horas. Sandro se vengó de su exequipo y, además, Neymar cometió una niñería que le dejará sin Clásico.

Un día después, Sergio Ramos aprovechó el día libre y el buen tiempo en la capital. Junto a Lucas Vázquez y Luka Modric, compartió comida y confidencias acompañados de otros amigos.

La felicidad del capitán contrasta con la decepción con la que salió del Bernabéu. “Queríamos ganar LaLiga por vosotros y seguiremos luchando“, escribió a su afición tras el derbi. El tono melancólico del mensaje demuestra que esperaban que la jornada acabase con el Barça a su acecho.

Queríamos ganar por #LaLiga y por vosotros. Seguiremos luchando por #LaLiga y por vosotros.

We’ll keep on fighting until the end#HalaMadrid pic.twitter.com/MiHw8ZrTb9

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 de abril de 2017