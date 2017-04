JUANMA PÉREZ-NOYA | El capitán blanco celebró llegar a diez millones de seguidores en twitter respondiendo a las preguntas de sus fans. Puede que Piqué haya tomado nota cuando Sergio Ramos ha definido los valores del Real Madrid. “Luchar hasta el final, competir con honor y defender este escudo y la historia que representa”, los definió.

Sergio Ramos no elige entre LaLiga y la Champions

La primera conclusión de la charla es que Sergio Ramos no se conforma con LaLiga o la Champions. El ‘4’ quiere las dos. “¿Es el año del doblete?”, le preguntó un tuitero. “Lo estamos dando todo para ganar todos los títulos, como cada año”, respondió el andaluz. “Llegamos con muchas ganas en las dos competiciones”, dijo a otro seguidor.

Cuando un fan le preguntó por la Duodécima y LaLiga número 33, el camero respondió que “con ese objetivo” se van a “dejar la piel en el campo”. Más adelante, no quiso elegir entre un título u otro. “Quiero ganar los dos”, respondió.

Aun así, Sergio Ramos evitó ser triunfalista. “¿Mónaco o Juventus? ¿A quién quieres enfrentarte en la final?”, le preguntaron. “Primero, las semifinales“, respondió.

Sergio Ramos descarta presidir el Real Madrid pero no ser entrenador

El capitán fue tajante. “Me encantaría retirarme en el Real Madrid“, respondió cuando le preguntaron por su futuro. Su contestación fue la misma para varios usuarios. De blanco, para siempre, pese a que “aún queda mucho” para su final.

Una vez llegue el momento de decir adiós, el central se ve “siempre cerca del verde“. Donde no piensa estar es en el palco. “Nunca se sabe pero, por el momento, no me veo“, le dijo a un tuitero que le preguntó si será presidente madridista.

Su puesto, por tanto, podría ser el de técnico. “¿Te gustaría ser entrenador cuando te retires?”, le preguntaron. “¡Sí!”, contestó, rotundo.

El origen de su mote, el gol de Lisboa y el VAR

Por otro lado, Sergio Ramos trató otro tipo de temas. El defensa negó mal rollo en la Selección con los jugadores del Barça. “Todos defendemos a la Selección, da igual el club en el que juguemos”, afirmó.

El ‘4’, además, está a favor del VAR. “Cualquier medida que ayude a mejorar el fútbol es siempre bienvenida”, explicó.

Cuando llegan los últimos minutos y el Bernabéu empieza a cantar mi nombre pienso que no os puedo fallar

Los futboleros saben que su apodo es el de ‘Churu’. “Saviola me llamaba Churrúa, y de ahí se quedó en Churu”, dijo cuando le preguntaron por su origen.

Por último, Ramos confesó que, como el gol de la Décima, ninguno. “Es difícil quedarse con uno, pero si tengo que elegir, diría el gol de Lisboa“, concluyó.