JUANMA PÉREZ-NOYA | Benzema pasa por horas bajas en Francia. Su imagen ha quedado muy devaluada en su país tras el ‘Caso Valbuena‘ y Deschamps sigue pasando de él. Sin embargo, Sergio Ramos no ha dudado en defenderle en territorio enemigo.

El lugar no estaba elegido al azar. La Selección acababa de concentrarse en París y Ramos aprovechó la ocasión para defender a su compañero.

“No soy yo el que hace la lista de Francia. Es uno de los mejores delanteros del mundo y creo que ya puede volver a la selección. Ojalá, como he leído, pueda hacerlo pronto. Se lo deseo”, afirmó, rotundo.

Sergio no sólo es el capitán del Real Madrid. También lo es de España y, como tal, da la cara por los suyos. Su discurso es tan rotundo como simbólico. En la capital francesa y con toda la prensa internacional como testigo. Deschamps ya sabe que la pelota está en su tejado.

Karim no fue el único jugador francés del que habló el camero. A Ramos también le preguntaron por el hombre de moda en el país vecino: Kylian Mbappé.

“El Real Madrid tiene las puertas abiertas a los mejores. Si deciden que tiene que venir lo acogeremos con cariño“, aclaró. Que el ‘4’ madridista hable abiertamente de un hipotético fichaje es, cuanto menos, señal de que sabe que en el Bernabéu hay interés por él. Eso sí, después, ha restado importancia a su opinión.

“No creo que me llame Florentino para ficharlo o no. Hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club sería faltarle el respeto al resto de la plantilla”, ha zanjado.