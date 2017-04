JUANMA PÉREZ-NOYA | Piqué provoca un nuevo lío. La roja directa a Sergio Ramos marcó la polémica del Clásico. En el terreno de juego, y fuera. El capitán del Real Madrid se retiró recriminando a Gerard que sus quejas arbitrales habían condicionado a Hernández Hernández. Después, en zona mixta, ambos cruzaron duras palabras.

Sergio Ramos, a Piqué: “Se lleva el gato al agua con sus quejas arbitrales”

“Habla ahora“, gritaba el ‘4’ blanco. El colegiado acababa de expulsarle y Sergio aplaudió a Piqué.

Gerard, que ya había calentado El Clásico a base de tuits y rajadas, habría logrado su objetivo. Hernández Hernández no reflejó los aplausos en su acta, por lo que no puede haber sanción para el sevillano.

“La roja ha sido excesiva y ha condicionado el partido. Llego tarde pero no voy a lesionar a nadie. Messi lo hace bien, salta, y no le toco. A Piqué se lo he dicho, que tanto le gusta opinar de los arbitrajes con sus tuits, sus quejas, parece ser que se llevan el gato al agua“, explicó Sergio ante los medios.

Piqué, a Sergio Ramos: “En el Bernabéu están acostumbrados a arbitrajes permisivos”

Una vez más, Piqué aprovechó los micrófonos para rajar del Real Madrid y, de paso, contestar al camero.

“Cuando llegue a casa se va a arrepentir. El problema es que aquí están acostumbrados a arbitrajes muy permisivos. Para una vez que hace su trabajo el árbitro, parece que es el malo de la película“, respondió.

¿Se acabó la paz de la Selección?

“El Barça tiene más que callar”, ya dijo Sergio Ramos cuando Gerard criticó los valores del Real Madrid. El domingo, tras el Clásico, se reafirmó en sus aplausos irónicos.

“Piqué habla de arbitraje permisivo, pero como el suyo del PSG. No me llevo mal con él. Cada uno defiende lo suyo, pero después de un Clásico no voy a darle un abrazo. No me arrepiento de la acción, me arrepiento de haber dejado a mi equipo con uno menos”, insistió.

Sergio Ramos se ha hartado de las provocaciones de Piqué

Este nuevo desencuentro puede reabrir viejas heridas en la Selección. Generalmente, el capitán del Real Madrid había pasado de los ataques del culé e intentado pacificar el ambiente. Hasta hoy. Las provocaciones han sido demasiadas.