ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El silencio de Sergio Ramos y su ausencia en el primer entrenamiento de la selección española en Las Rozas es sospechoso. Suele ser habitual que el capitán atienda a los medios de comunicación a su llegada al hotel de concentración en Las Rozas. No lo hizo porque le aconsejaron que lo mejor era evitar la polémica. Si Sergio Ramos hubiera querido apoyar a Piqué o pedir que no se le pitara, habría hablado. Si no lo hizo fue para evitar malas interpretaciones o porque no lo siente. Buscó rebajar la tensión o, como pide Lopetegui, para no echar más gasolina.

Sergio Ramos no habló ni salió al campo de entrenamiento. Una sesión demasiado corta, que sólo duró 23 minutos, marcada por los insultos a Piqué. Su ausencia también es sospechosa. ¿Evitó Sergio Ramos estar cerca de Piqué en un día de puertas abiertas donde la prensa buscaba la imagen del catalán?

Piqué se dedicó a tuitear sobre el 1-O dentro del hotel de la selección

Hay sospechas de que la relación entre Sergio Ramos y Piqué se ha roto. De confirmarse, sería una malísima noticia para Lopetegui y la selección. Son los dos centrales titulares. Están obligados a tener una comunicación, relación y hasta una complicidad. Pero en el hotel de concentración de la selección sucedió algo, antes de que los jugadores salieran al entrenamiento, que evidencia la ausencia de comunicación. Piqué se dedicó a tuitear sobre el 1-O, a poner mensajes contra la Policía y el Gobierno. ¿No hablaron Sergio Ramos y Piqué antes del entrenamiento? Hay sospechas de ruptura.

Sergio Ramos se encargó de pedir que no se pitara a Piqué en el partido decisivo del Bernabéu que enfrentaba a España contra Italia. El capitán puso todo de su parte para crearle una ambiente favorable. Hoy se puede sentir traicionado por un compañero que antepone sus intereses personales a la buena convivencia en la selección española.