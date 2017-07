Sergio Ramos da la clave del éxito: “Zidane nos ha contagiado su talento”

U.S.F. / Sergio Ramos ya está de vuelta de las vacaciones. El capitán ha hablado en un acto publicitario y, al igual que Keylor Navas, dice que no se puede vivir del pasado. Quiere más títulos y no vale de nada pensar en el doblete. La temporada pasada fue un éxito, con la Liga y la Champions. Ahora es el momento de hacer una buen pretemporada para alargar el ciclo ganador.



Sergio Ramos señala al gran artífice de este éxito. Es el entrenador. “Está batiendo todos los récords estos años, de todos los entrenadores que pasaron por el Real Madrid. La clave es que ha sabido trasladar lo que era como jugador ahora como entrenador. Esa sencillez como jugador la ha sabido manejar con un grupo que no es nada fácil. Su talento nos lo ha contagiado. Ha sabido manejar el grupo de la mejor manera posible”, dice el central madridista.

Sergio Ramos dice que ganar tres Champions en cuatro años es una locura

Hay que mirar hacia delante y no conformarse. Es la fórmula para no caer en la autocomplacencia, como les repite el presidente Florentino Pérez. Pero Sergio Ramos quiere poner en valor todo lo bueno que han hecho. “El futbol, para lo bueno y lo malo, tiene eso. No da tiempo a disfrutar de las cosas, pero somos conscientes de lo que hemos hecho estos años. Tres Champions en cuatro años es una locura. Va todo tan rápido, después de las vacaciones y de desconectar que no da tiempo a disfrutar como se merece. Pero el día de mañana, cuando acabemos la carrera, valoraremos todo lo conseguido y miraremos el palmarés detenidamente”

Sobre su rendimiento personal dice lo siguiente: “Creo que estos últimos años y el 2017 han sido muy buenos para mí, pero hay que resetear, olvidar lo conseguido. Me quedan años, me encuentro en un estado de forma muy bueno. Mantener esa ambición por ganar títulos permanentemente. Eso está en mi cabeza. Tengo ganas de empezar la pretemporada”.