Pese a la reciente incorporación de Clement Lenglet procedente del Nancy, el Sevilla Fútbol Club continúa rastreando el mercado en busca de un defensa central de garantías que compita a partir de este invierno por un puesto en el once con Carriço, Rami, Pareja y el propio francés.

Según adelanta la cadena británica de televisión Sky Sports, Monchi tiene entre ceja y ceja el nombre de Mamadou Sakho, zaguero del Liverpool sancionado por dopaje por parte de la UEFA en abril de 2016. El futbolista francés de 26 años atraviesa el peor momento de su carrera deportiva en Anfield y podría hacer las maletas rumbo a España para probar suerte en la Liga Santander en el que sería su tercer campeonato diferente después de jugar en la Ligue 1 de la mano del PSG y la Premier.

El Liverpool pone precio a Mamadou Sakho: 22 millones de euros

Con contrato hasta el 30 de junio de 2020, el club Red no está dispuesto a liberar a Sakho por menos de 22 millones de euros, cifra por la que no están dispuestos negociar desde la capital de Andalucía. La cesión, fórmula en la que habría pensado el director deportivo del Sevilla, no es contemplada como una opción por parte del Liverpool.