Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, manifestó, tras ganar 2-3 en el Vicente Calderón ante el Atlético en los octavos de final de la Copa del Rey, resultado que no les sirve para clasificarse, que se van “con la cabeza muy alta” porque han ganado a “un gran equipo en un gran estadio”

“Los partidos no finalizan hasta que no pita el árbitro. Podíamos haber marcado un poco antes y eso nos hubiese alentado para tratar de lograr lo que al principio parecía imposible. Hacerle tres goles a este equipo en su casa no es fácil. Si hubiéramos evitado los que hicieron ellos, la eliminatoria hubiese estado abierta”, declaró el entrenador.

“La eliminatoria estaba complicada, pero ha habido una posibilidad. Nos vamos con la cabeza alta. Hemos hecho un buen partido ante grandísimo equipo. Ha sido una victoria real no moral. Nos vamos con la satisfacción de haber logrado una victoria y tres goles que nos han dado un pequeño prestigio, el que supone ganar en un campo como este. Estoy orgulloso de jugadores que no juegan habitualmente y hoy han tenido la entereza de jugar así”, añadió.

Preguntado por Javi Castellano y Mateo García, dos futbolistas que pueden abandonar el equipo canario en el mercado de invierno, señaló. “He visto muy bien a Mateo. Me ha sorprendido cómo lo ha hecho para llevar tanto tiempo sin jugar. Se ha tenido que sentir futbolista. De Mateo ya sabemos sus condiciones y cualidades y hoy ha hecho un buen partido. Le falta madurar un poco, pero tiene cosas muy buenas. Que salgan o no depende de que vengan o no otros jugadores”.