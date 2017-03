DAVID DE LAS HERAS | Simeone no quiere sustos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Bayer Leverkusen. El Atlético de Madrid venció por 2-4 en el partido de ida a los alemanes. Buscarán sellar la clasificación en el Calderón.

La importancia de la camiseta

Simeone apeló al valor de la camiseta del Atlético de Madrid. El argentino buscó incentivar a jugadores y afición. No quiere sustos en la vuelta: “Hay que valorar la camiseta que llevamos puesta, no la competencia. Planteamos así todos los partidos”.

No vale fallar

Simeone sabe que no será un partido fácil. No quiere dar por hecho la clasificación y asegura que están “muy ilusionados” de cara a la vuelta. No quiere distracciones ni en rueda de prensa, él solo piensa en la Champions: “Solo estoy pensando en la Champions, perdonádme pero hoy no voy a hablar de La Liga hoy”.

Godín afirma que no saldrán a especular

Diego Godín también compareció en rueda de prensa. El uruguayo se mostró muy ambicioso, quieren estar en los cuartos de la Champions: “No vamos a salir a especular ante el Bayer. Queremos ganar y estar entre los ocho mejores”.

El central también admitió que esta temporada “ha sido rara”. Pero que la tónica del Atlético de Madrid en Champions “es otra historia” respecto a La Liga. El Atleti se jugará todo al final de la temporada, donde según palabras del uruguayo “viene lo más importante”.

Gameiro, fuera de la convocatoria

El Atlético de Madrid afronta el choque del Bayer Leverkusen con las ausencia de Gameiro, por problemas físicos, y Gabi y Filipe, por sanción. Destaca el regreso de Fernando Torres, recuperado de su golpe ante Bergantiños, y la entrada del canterano Juan Moreno.

Lista de convocados: Oblak, Moyá; Vrsaljko, Juanfran, Giménez, Savic, Godín, Lucas; Thomas, Saúl, Koke, Cerci, Gaitán, Juan Moreno, Carrasco, Correa, Griezmann y Fernando Torres.