ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Simeone ha confesado que cada vez que escucha el himno de la Champions siente dolor porque fracasó tras perder la final de Milán contra el Real Madrid. Es la sinceridad de un entrenador extremadamente competitivo que ha estado, en dos ocasiones, cerca de hacer historia. Demasiado cerca de ganar el mayor título de clubes en Europa y en ambos partidos ha sentido la crueldad de perder, ante el máximo rival, por detalles. Un saque de esquina, con cabezazo de Sergio Ramos en Lisboa, y un penalti de Juanfran errado en San Siro.

Simeone habla de fracaso por no ganar una Champions

Lo genial de Simeone es que se ha atrevido a pronunciar la palabra que tantos deportistas rechazan. “Para mí, lo de Milán fue un fracaso. Porque fracaso es no llegar al objetivo y yo tenía el objetivo de ganar esa Champions. No la gané y me dolió muchísimo”, reconoció en el programa El Transistor de Onda Cero. Habla de fracaso por no ganar una Champions que quería y que podía. Porque sólo se puede hablar de fracaso cuando crees que puedes pelear con tu rival sin ser inferior. Y esto es lo extraordinario del entrenador argentino.

Compite con los poderosos con la mentalidad de quien busca la gloria. “Soy muy cabezón y siempre digo que hay que insistir”, se define. Un profesional exigente, meticuloso, ambicioso e inconformista que, insisto, se atreve a pronunciar la palabra fracaso en un club como el Atlético de Madrid que, hasta su llegada, pensar que podía ganar una Copa de Europa era una utopía.

Simeone se ha levantado tras caer en dos finales de Champions

En las confesiones de Simeone al periodista José Ramón de la Morena hay que valorar muchas de sus reflexiones. Habla de que cualquier otro equipo se hubiera caído tras perder dos finales de la Champions. Cierto. Ese golpe no lo resiste otro equipo que no tenga un entrenador tan cabezón y competitivo. Dudo que lo hubieran aguantado el Real Madrid y el Barcelona, más vulnerables a los grandes fracasos. Inestables cuando acaban las temporadas sin títulos. Lo de Simeone tiene un valor incalculable. Después del fracaso de Milán vuelve a estar entre los ocho mejores de Europa. Toca el Leicester y muy mal se le tiene que dar para no meterse en semifinales, seguir adelante y soñar. Lo que no te mata, te hace más fuerte. A Simeone no le tumbó el fracaso.