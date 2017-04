JUANMA PÉREZ-NOYA | En el Atlético no lo reconocen públicamente, pero ya ven a Theo de blanco. Una de las claves de su fichaje es que el Real Madrid y el lateral tienen un acuerdo sellado al 100%. Simeone lo sabe y se resigna a planificar la próxima temporada sin la joven promesa.

Simeone reconoce que ha hablado con Theo Hernández

La pregunta era obligada. El Cholo prefería hablar de la victoria ante la Real, pero todo el mundo quería saber qué opinaba de la salida del pequeño de los Hernández. “A los jugadores siempre les deseo lo mejor. Cuando termine la temporada me dirán qué jugadores están y con los que podemos contar”, contestó inicialmente.

Con esas palabras, Simeone dejaba claro que la marcha de Theo era posible. El argentino sí sonrió para alabar a Filipe Luis, el hombre del partido ante la Real. Sin embargo, pronto volvieron las cuestiones sobre su pupilo francés.

“Hablé con Theo hace un mes o 20 días. Yo sé lo que me dijo y él sabe lo que le dije. Estoy muy contento con lo que está haciendo, como le pasó a Saúl. Esas preguntas son para Andrea Berta, para Cerezo… No me molesta para nada que se hable del tema”, aseguró.

Zidane elogia a Theo mientras que en el Atlético le dan por perdido

Los intentos del Cholo para despejar no fueron demasiado convincentes. A unos días del derbi, Simeone habría zanjado el debate encantado. Pero no puede. En el Atlético saben que el pequeño de los Hernández ha aceptado la oferta del Real Madrid.

Zidane no tiene dudas de que Theo es un gran jugador

También lo sabe, obviamente, Zinedine Zidane. El técnico blanco nunca opina sobre futbolistas de otros equipos. Tampoco se presta a valorar rumores. En el caso de su compatriota, aun siendo comedido, sí le echa un capote.

“Es un gran jugador, de eso no hay duda. Estoy en lo que tengo que hacer con mis jugadores, del resto no puedo opinar ni decir nada”, zanjó. Seguro que, de aquí a final de temporada, tanto Simeone como Zizou tendrán que contestar a muchas más preguntas sobre Theo.