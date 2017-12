ANTONIO MOHEDANO | Diego Pablo Simeone no se esconde: lo pasa mal desde la banda cada vez que juega su Atlético de Madrid. El argentino ha concedido una entrevita a L’Equipe en el que desvela los secretos de su liderazgo y compara al club rojiblanco con Real Madrid, Barça, Bayern y PSG entre otros temas.

Simeone: “El miedo te hace mejor, te hace rebelde”

“Me gusta estar en el campo, ganar partidos y también tener la incertidumbre de lo que va a suceder en el mismo. Siempre que empieza un partido tengo miedo. También me pasaba cuando era futbolista. El miedo te hace mejor, te hace rebelde y te mantiene en alerta. Creer que eres mejor es tóxico porque el fútbol cambia constantemente. El mejor estado mental de un futbolista es cuando tiene miedo porque le obliga a alcanzar su nivel más alto”, confesó el entrenador de Buenos Aires, campeón de Europa League, Supercopa de Europa, Liga, Copa del Rey y Supercopa de España desde su desembarco en la capital de España en diciembre de 2011.

Simeone: “El Atlético no es Real Madrid o Barça, que ganan 4-0, 6-0…”

Pese a su larga estancia en el banquillo colchonero, el Cholo no pierde la ilusión por seguir acercando al Atleti a los equipos más poderosos de Europa: “El jugador percibe lo que siente el entrenador. Cuando el técnico reduce su energía acaba perdiendo su vestuario. Los entrenadores que no gritan son los que ganan 4-0. Participo cuando el partido se juega en un cable… y el Atlético vive en un alambre. No es el Barça, el Madrid, el Bayern o el PSG. Ellos ganan 4-0, 6-0…“, reconoce el preparador de Buenos Aires.