JUANMA PÉREZ-NOYA | El Cholo nunca se esconde. Cuando no ha pasado ni una semana de la derrota del Atlético ante el Chelsea, Simeone se defendió de las críticas. Además, admitió que, ahora mismo, el eterno rival está por encima del resto. “Con títulos y con juego, el Real Madrid se ha ganado ser el mejor“, explicó en la SER.

Simeone admite la superioridad del Real Madrid

Siempre con humildad, pero siempre hacia delante. Así es el entrenador rojiblanco. Por eso, cuando le preguntaron por el crecimiento del Atlético desde que él lo entrena, rechazó colocarse a la altura de Madrid y Barça.

“Aspiramos a todo desde que llegué, pero la realidad es que ellos son mejores. Sabiendo eso, ya puedes ir para adelante. Hoy si empatamos ya es un problema. Empatamos en Leganés y parecía que se había caído el mundo. Precisamente, porque crecimos tanto. Que la gente esté tranquila, que no es tan fácil”, explicó.

De hecho, cuando le preguntan por el Real Madrid, Simeone confiesa que “sí, son los mejores”. “Se lo han ganado con títulos, y con juego. Tienen una plantilla enorme“, agregó.

“Soy el entrenador ideal para el Atlético”

El Cholo cree que los suyos siguen, paso a paso o partido a partido, mejorando cada día. Por ello, y por la unidad que vio entre dirigentes, afición y jugadores, decidió continuar en el Atlético.

“El club hizo un gran esfuerzo para que siguiera. Mi objetivo era que se mantuviesen los jugadores que teníamos porque sabía que era un grupo fuerte. Sólo me iría si me faltase la energía y sintiese que no vamos por el camino que busco. Debemos estar unidos. Siento que soy el entrenador ideal para el Atleti en este momento”.

El Cholo quiso a Morata y se rinde ante Diego Costa

Simeone, que no cierra la puerta “a ninguna llegada o salida en invierno”, admitió que “Morata era un buen recambio para nosotros”. “Es un gran futbolista”, argumentó, antes de hablar de los fichajes de Diego Costa o Vitolo. “Nos puede dar más recorrido por las dos bandas“, dijo del canario. Al hispano-brasileño le ve como un “delantero más aislado del trabajado defensivo, jugando en un 4-2-3-1“.

“Diego Costa era el indicado, entre todos los futbolistas con una jerarquía similar a los que podíamos fichar. A otro delantero de su calidad o mejor, no le podíamos pagar. El año pasado estuvimos cerca y ahora pudimos ir a por él. Hablamos varias veces y Diego ha trabajado mucho para estar aquí. Sin su esfuerzo, no habríamos podido traerlo. De todos los jugadores a los que entrené, es el que más me ha sorprendido. Reúne gol, esfuerzo, trabajo y jerarquía”, reconoció.