MIGUEL NAVARRO| Diego Pablo Simeone insistió en que no tiene ningún problema con Fernando Torres. El técnico argentino reiteró su decisión deportiva de no haber dado entrada a Torres ante el Leverkusen. Matiza que no tiene porqué tener un trato especial al margen de sus minutos. Además compara su situación con la de Juanfran y hace mención a los títulos que ha dado el lateral en detrimento de Torres.

“No tengo absolutamente nada con nadie, porque cada jugador que no tiene minutos no tengo que tener un trato especial. Juanfran también calentó 45 minutos y no entró pese a que nos ha regalado 5 títulos” destaca Simeone.



Además desvela que tanto Torres como Gameiro jugarán ante el Sevilla. Uno lo hará de inicio y otro terminará el encuentro: “Tanto Fernando como Gameiro están perfectamente y uno empezará y otro finalizará, porque no creo que ninguno juegue 90 minutos”.

Sobre la tercera plaza, advierte: “Está claro que mañana nos enfrentamos a un equipo que en Liga está haciendo una temporada muy regular y peleando en los puestos de arriba. Queremos llevar el partido a donde nos sintamos cómodos, pero sería prematuro decir que si ganamos estamos cerca, si empatamos lejos y perdemos muy lejos”



Simeone también ha querido lanzar piropos al Leicester. ¿Entiende que es el rival más sencillo del sorteo?. Para Simeone, el Leicester ha hecho méritos para ser respetado “Ha salido primero en su grupo, campeón el año pasado, pese a la salida de Ranieri han logrado reencontrarse, han dejado fuera a uno de los mejores equipos de la Liga española, eso habla por sí solo”.

Simeone ensalza a Sampaoli y celebra el regreso de Gabi

El duelo por la tercera plaza del campeonato en el Calderón no sólo dirime la hegemonía de Sevilla y Atlético de Madrid. Los dos entrenadores argentinos del momento se enfrentan y Simeone ha tenido a bien elogiar la labor de Sampaoli.