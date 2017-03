MIGUEL NAVARRO| Diego Pablo Simeone ha decidido contestar a las críticas sobre los resultados del Atlético. El argentino ve “mala leche” en las críticas que no están basadas en lo futbolístico. Además sentencia que esta temporada es la más compleja por las lesiones y la resaca de la final de Milán.



“¿Y las críticas cómo no van a estar? Siempre tienen que estar mientras sean referidas a lo futbolístico. Mientras las críticas no vayan basadas en lo futbolístico hay mala leche y, cuando hay mala leche, rápidamente se ve la gente que es mala. Por eso mismo no hace falta ni nombrarlas”, recalcó Simeone antes del entrenamiento.

Sobre si es la temporada más difícil, Simeone no deja lugar a la duda: “Ya con el final de la campaña pasada perdiendo la final (de la Liga de Campeones) por penales no fue fácil, el arranque nos encontró con la lesión de Augusto, el proseguir en la Liga nos encontró con que Tiago no se pudo recuperar bien en las condiciones que nosotros hubiésemos imaginado y querido y él también…”, respondió.

Además recuerda la reciente lesión de Oblak: “Siguiendo en la Liga nos encontramos con la lesión de Oblak, que lo dejó dos meses fuera, y siguiendo con alguna cosa que se me puede escapar hemos tenido dificultades para tener regularidad. Por eso mismo, para mí esta temporada es la más linda de todas, porque si logramos entrar en el objetivo con todas las dificultades que hemos tenido y seguimos teniendo hablará de otro año magnífico”, expresó.

Sin embargo, valora la respuesta del equipo: “Porque las dificultades han estado. Uno se tiene que reponer y buscar soluciones y las intentamos hacer, pero este año estaría muy bueno terminar bien porque sería tremendamente importante”.

Finalmente recalcó la importancia de conseguir el tercer puesto y la dificultad que tiene: “Recuerdo que después de haber perdido la final en Lisboa y haber ganado la Liga ese año, el tercer puesto del año siguiente lo conseguimos en la última fecha en Granada, o sea que nunca fue simple este tercer puesto”