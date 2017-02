ANTONIO MOHEDANO | New England Patriots se impuso a Atlanta Falcons 28-34 en una final de la Super Bowl que pasará para la historia por varios motivos. En Punto Pelota repasamos los 10 aspectos más curiosos que dejó el partidazo disputado en el NRG Stadium de Houston.

Mayor remontada de la historia: Los Patriots dieron la vuelta a 25 puntos, llegando a igualar a 28 y forzar el tiempo añadido sobre la bocina.

Prórroga por primera vez: Por primera vez en la historia del encuentro más decisivo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se hubo de disputar una prórroga más para definir al ganador.

Tom Brady y Bill Belinchick, pioneros: El quarterback californiano fue nombrado ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) por cuarta vez en los siete partidos de Super Bowl que ha participado. El crack de San Mateo se convirtió jutno a su entrenador en los únicos que han levantado el título en cinco ocasiones.

Robo a Brady en el vestuario: La noche no fue perfecta para Tom Brady, pues sufrió el robo de la camiseta conmermorativa del título. “Estaba aquí. Sé exactamente dónde la puse Esto no es bueno (…) Supongo que en breve estará en eBay”, se quejó el astro de 39 años, que se econtraba en el césped celebrando el triunfo cuando sucedieron los hechos.

Hey can someone give Tom Brady his jersey back? #SB51 (via @danhanzus) pic.twitter.com/cv99qUW4XY

— NFL (@NFL) 6 de febrero de 2017