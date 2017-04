El Atlético prefiere regalar a Theo al Barça antes de que fiche por el Real Madrid

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | El Atlético de Madrid va a hacer todo lo posible para que Theo Hernández no fiche por el Real Madrid. Ha reaccionado al interés del club blanco por el lateral francés y al deseo del propio jugador, que no ha desmentido la información publicada por Marca. Prefiere venderle al Barcelona antes que verle vestido de blanco. Es el último movimiento para echar abajo la operación de Theo por el Real Madrid.

El caso de Theo tendrá mucho recorrido este verano. Su destino no está nada claro porque se ha abierto las puertas del Atleti. Estos movimientos hace que tenga difícil regresar al equipo de Simeone. Si lo hace puede ser mal recibido por los seguidores, que ya le tildan de traidor y mercenario. Su imagen ha quedado dañada. El Cholo sigue sin desvelar qué habló con el francés antes de todo este terremoto que ha provocado la noticia del interés del Real Madrid. El entrenador argentino contaba con el jugador francés para la próxima temporada. Ya no está tan claro. Se valora que la mejor opción pasa por venderle. Pero no al Real Madrid.

El Atleti prefiere que juegue en el Barcelona antes que en el Real Madrid, aunque para ello tenga que ingresar menos de 24 millones de euros. En el club rojiblanco esperan acontecimientos, que Theo y su agente muevan ficha. Quieren comprobar las intenciones del Real Madrid para valorar si procede una denuncia ante la FIFA. Cerezo y Gil Marín no lo pueden hacer sin tener pruebas.

El Barça, beneficiado del conflicto entre Atlético y Real Madrid por Theo

La postura del Atlético es clara. Hará todo para evitar la fuga de Theo al Real Madrid. Le hará pasar por caja y pagar la cláusula si quiere vestir de blanco. No se va a quedar de brazos cruzados ante un hecho que les parece injusto. Theo es un canterano. Le quieren en el Atleti y si no es posible se buscará que no vaya al Madrid.