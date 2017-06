ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Theo Hernández está deseando ponerse la camiseta del Real Madrid. Ha puesto todo de su parte para jugar en el equipo de Zidane. Pasó el reconocimiento médico en plena temporada, le dijo al Atlético que no había vuelta atrás y que se negaba a jugar en otro club que no fuera el Real Madrid. Fue todo en un momento en el que se le acusó al Real Madrid de hacer un movimiento hostil. Tocar a un jugador del club rival de la ciudad se considera saltarse el pacto de no agresión. Algo inexistente.



Lo ha confirmado Enrique Cerezo en Onda Cero. “Ha sido un fichaje claro y muy limpio”, dice el presidente del Atlético de Madrid. Reconoce, de esta forma, que los futbolistas juegan donde quieren. Enrique Cerezo es coherente. Le hemos escuchado decir en diferentes situaciones que son los jugadores los que eligen dónde quieren jugar. Con Theo ha pasado lo mismo. El Atleti no ha podido evitar su fuga al Real Madrid. Theo ha puesto todo de su parte para el fichaje.

Es muy difícil decirle ‘no’ al Real Madrid. Por muchas razones. Hoy más porque está en un ciclo ganador. Theo quiere progresar, aspirar a ganar los mejores títulos y crecer en el equipo campeón de Europa. Es cierto que el Atleti ha ganado en los últimos años. Ha dado un salto con Simeone. Pero Theo ve más claro y con más posibilidades hacerlo en el Real Madrid. Aunque parta como suplente de Marcelo. Tendrá sus minutos en la política de rotaciones de Zidane y eso también le convence.



Cerezo no ha dicho ninguna mentira. El fichaje de Theo es claro porque el jugador ha sido firme en su decisión y muy limpio porque el Real Madrid pagará más de los 24 millones de euros de su cláusula.